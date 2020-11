Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 22ªChina Hi-Tech Fair (CHTF2020), encerrada no dia 15 de novembro de 2020 em Shenzhen, foi um banquete de 5 dias de alta tecnologia. Como um evento de alto nível realizado durante a prevenção e controle regular de epidemias na China, a CHTF2020 demonstrará seu impacto positivo na recuperação econômica e na cooperação internacional de alta tecnologia na era pós-pandemia.

Um conjunto de números mostra o que a CHTF2020 conseguiu. Um total de 3.349 expositores de todo o mundo participaram do evento deste ano, com um total de 9.018 projetos de alta tecnologia apresentados, abrangendo IA, casa inteligente, manufatura inteligente, Internet das coisas, direção inteligente, Internet de veículos, comercial 5G, ultra HD 8K, tecnologia blockchain, TI de última geração, big data, computação em nuvem, segurança de emergência, etc. Participaram neste evento, 24 organizações nacionais e internacionais offline e 29 online, bem como 109 delegações. Foram selecionadas 144 organizações pelo júri de especialistas da CHTF como Organizadores de Destaque, 135 como Expositores de Destaque e 685 projetos como Produtos de Destaque.

Ao mesmo tempo, várias atividades de apoio tornaram a feira cada vez mais inspiradora, com um total de 176 fóruns de alto nível, fóruns técnicos e salões do setor realizados paralelamente à feira. Nos cinco dias, o total de visitas à feira chegou a 451 mil, com o índice de visitantes chegando a 171, o que significa que cada estande recebeu em média 171 visitantes profissionais por dia.

Além disso, devido à pandemia global em curso, a CHTF2020 preparou uma exposição virtual para quem não pôde comparecer pessoalmente. A exposição virtual forneceu uma tela panorâmica de 360 graus da exposição física e atraiu aproximadamente 3.000 expositores no local para se juntarem e 173 empresas internacionais para expor remotamente. A exposição online registrou mais de 2 milhões de visualizações.

Participaram do evento deste ano, 760 instituições de investimento, cerca de 400 institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros, universidades e centros de inovação, expandindo e aprimorando o ecossistema que a CHTF vem construindo. Um total de 356 reuniões de correspondência de projetos foram realizadas para promover investimento e financiamento, transferência de tecnologia, startups, fabricantes, etc.

Não é possível separar o sucesso da CHTF2020 da participação ativa e do apoio de expositores, mídia e visitantes. A CHTF continuará trabalhando arduamente para impulsionar o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia e da economia pós-pandemia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Srta. Peggie Wang Escritório do Comitê Organizador da China Hi-Tech Fair Tel.: +86-755-82848962, wangyq@chtf.com, 654333235@qq.com

