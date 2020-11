Peru fica temporariamente sem presidente e sem chefe do Congresso

O Peru ficou sem presidente neste domingo, 15, após a renúncia de Manuel Merino em meio a protestos cinco dias após assumir o poder. O Congresso também ficou sem chefe após a saída de seus membros. A renúncia de Merino gerou comemoração nas ruas peruanas após vários dias de protestos duramente reprimidos pela polícia, nos quais houve duas mortes e cem feridos.



"Quero que todo o país saiba que apresento a minha renúncia irrevogável ao cargo de Presidente da República", declarou o fugitivo presidente à televisão. Poucas horas depois, a diretoria do Congresso, chefiada por Luis Valdez, renunciou, deixando temporariamente o país andino sem autoridades dos poderes Executivo e Legislativo.



À noite, o Congresso não concordou em eleger como novo presidente do Peru o legislador de esquerda Rocío Silva Santisteban, supostamente candidato por consenso. Ele precisava de 60 votos e obteve apenas 42, com 52 contra e 25 abstenções. "O Congresso tinha nas mãos a solução para esta crise política que gerou. No entanto, hoje viraram as costas ao país", tuitou a ex-ministra da Economia de Vizcarra María Antonieta Alva. "Eles estão mandando o Peru para o mar. Irresponsável!", Acrescentou Alva, reprovando o Congresso.



Na lista única de Silva Santisteban, Francisco Sagasti, parlamentar do partido centrista Morado, ocupava o segundo lugar, o que significava que permaneceria como chefe do Congresso. Isso levou a uma reunião a portas fechadas entre os chefes dos bancos para encontrar uma maneira de superar o impasse, enquanto milhares de manifestantes permaneceram pacificamente nas ruas, sem serem incomodados pela polícia.



Merino substituiu o popular presidente Martín Vizcarra na terça-feira passada, um dia depois de ele ter sido destituído pelo Congresso por um caso de suposta corrupção.



O Congresso deve nomear um novo presidente para pacificar o país. Será o terceiro em menos de uma semana, em uma nação duramente atingida pela pandemia do coronavírus e pela recessão econômica, que mergulhou em uma crise política após a remoção de Vizcarra.



Merino, um político de centro-direita de 59 anos, disse que para evitar um "vácuo de poder", os 18 ministros foram empossado na quinta-feira permaneceriam em seus cargos temporariamente, embora virtualmente todos tenham renunciado após a repressão aos manifestantes no sábado.



Assim que Merino anunciou sua renúncia, as ruas de Lima se encheram de manifestantes batendo panelas e gritando palavras de ordem em uma festa tumultuada. "Conseguimos. Você percebe o que somos capazes de fazer?", escreveu o time peruano de futebol Renato Tapia nas redes sociais.



O ex-presidente Vizcarra comemorou a renúncia do presidente e instou o Tribunal Constitucional a decidir o mais rápido possível sobre sua destituição em 9 de novembro. "Um pequeno ditador saiu do palácio", disse a repórteres.



As manifestações de sábado deixaram dois mortos e 94 feridos, segundo autoridades do Ministério da Saúde. Mas o Coordenador Nacional de Direitos Humanos afirmou que 112 ficaram feridos e alertou que também houve uma dezena de "desaparecidos" durante as marchas.



A repressão a esses protestos custou a Merino o pouco apoio político que tinha. O presidente do Congresso, Luis Valdez, exigiu sua "renúncia imediata", somando-se à demanda que milhares de manifestantes haviam feito desde terça-feira.



Merino, um político provinciano quase desconhecido dos peruanos antes de assumir o cargo, foi criticado até por figuras de seu próprio partido, como o prefeito de Lima, Jorge Muñoz. Os mortos nos protestos de sábado foram identificados como Jack Bryan Pintado Sánchez, 22, e Inti Sotelo Camargo, 24, segundo a polícia. Fotos de ambos circulam nas redes sociais com o título "Heróis do Bicentenário" (que o Peru fará em 28 de julho de 2021).



A ação policial foi severamente questionada pela ONU e por organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, desde o início dos protestos na terça-feira, dia em que Merino assumiu o cargo.



A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), lamentou a morte dos dois manifestantes e exigiu "uma investigação imediata dos fatos e estabelecimento de responsabilidades". "Não tenho responsabilidade pela violência", declarou o número dois do governo, o primeiro-ministro Ántero Flores-Aráoz, no domingo.



Da Espanha, o escritor peruano e ganhador do Nobel Mario Vargas Llosa pediu o fim da "repressão contra todo o Peru" e pediu que Merino fosse substituído por "uma pessoa verdadeiramente independente" e que dê garantias de imparcialidade nas eleições presidenciais e legislativas de abril de 2021.