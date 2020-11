Militares turcos se unem a russos para vigiar trégua em Nagorno Karabakh

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, solicitou autorização do Parlamento, nesta segunda-feira (16), para enviar militares ao Azerbaijão para participar de uma missão russo-turca de vigilância do cessar-fogo em Nagorno Karabakh.

Em uma moção enviada ao Parlamento, com sua assinatura, Erdogan pede autorização para enviar soldados e estabelecer um "centro de coordenação" com a Rússia para monitorar se a trégua está sendo respeitada.

Os militares enviados pela Turquia, país que apoia o Azerbaijão, serão destacados para "participarem das atividades do centro de coordenação que será estabelecido com a Rússia" e para "garantirem o respeito ao cessar-fogo", segundo o texto.

Esta autorização, cuja aprovação seria uma mera formalidade, terá validade de um ano. O número de militares mobilizados será definido por Erdogan.

Azerbaijão e Armênia assinaram um acordo na semana passada, patrocinado pela Rússia, que pôs fim a várias semanas de sangrentos confrontos em Nagorno Karabakh, uma região separatista do Azerbaijão habitada principalmente por armênios.

Para garantir que se respeite o pacto, o qual consagra a vitória de Baku em territórios importantes e prevê a retirada de armênios de algumas áreas, Moscou começou a mobilizar nos últimos dias uma força de "manutenção da paz.

Embora a Turquia não seja mencionada neste acordo, Ancara afirmou, após a assinatura do documento, que militares turcos participariam da observação do cessar-fogo do centro de coordenação.

Autoridades turcas e russas discutiram sexta-feira e sábado, na capital turca. as modalidades de funcionamento deste centro. O local e a data de abertura não foram mencionados.