Dominion, a empresa de tecnologia de votação na mira de Trump

As alegações de fraude eleitoral feitas pelo presidente americano, Donald Trump têm como alvo a empresa Dominion Voting Systems, que ele afirma ter adulterado milhões de cédulas eletrônicas. Segue abaixo o que sabemos sobre este caso:

- Quem é a Dominion? -

A Dominion Voting Systems é uma empresa canadense fundada em 2003, que tem sua sede americana em Denver, Colorado. Especializada em tecnologia eleitoral, proporciona a autoridades as máquinas e o software associado que muitos americanos usam para votar.

Segundo um estudo da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, a tecnologia da empresa foi usada por mais de 71 milhões de eleitores americanos nas eleições de 2016, em 1.635 localidades, o que a converte no segundo maior provedor do país - atrás da Election Systems & Software - no mercado de tecnologia de votação americano.

- O que Trump alega? -

O presidente americano tuitou esta semana uma informação da rede conservadora One America News Network (OANN) segundo a qual o software da Dominion teria "apagado 2,7 milhões de votos para Trump em todo o país", e que centenas de milhares de votos destinados a ele teriam sido desviados para seu rival, Joe Biden, nos estados que usam a tecnologia da Dominion.

Desde então, apoiadores de Trump se baseiam nessa informação para reforçar o discurso de fraude eleitoral em larga escala que denunciam sem provas, a começar pelo advogado pessoal do presidente, Rudy Giuliani, que declarou neste domingo à rede conservadora Fox News que a Dominion "é uma empresa da esquerda radical".

"Uma empresa estrangeira, que tem vínculos estreitos com a Venezuela e, portanto, com a China, e que utiliza um software de uma empresa venezuelana usado para fraudar eleições em outros países", afirmou Giuliani, entre outras acusações com conotação conspiratória.

- O que aconteceu? -

A OANN não publicou uma versão digital de sua reportagem sobre a Dominion que Trump citou no Twitter na última quinta-feira. O presidente da emissora informou à rede de TV CNN que a mesma apareceria em uma investigação que seria divulgada nos próximos dias 21 e 22, sem mencionar as provas em que se baseava.

A Dominion Voting Systems negou que seu sistema de votação tenha sido usado de forma fraudulenta, apontando "falhas humanas" no processamento dos dados de "certos condados", em particular no Michigan, e assinalando que esses incidentes isolados foram rapidamente resolvidos.

Autoridades eleitorais locais e nacionais, entre elas a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (Cisa), que faz parte do Departamento de Segurança Nacional, descartaram na última quinta-feira a possibilidade de manipulação dos votos através das máquinas.