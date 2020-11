Chefe de gabinete de Biden afirma que conseguir auxílio fiscal é urgente

O chefe de gabinete designado do governo de Joe Biden nos Estados Unidos, Ron Klain, declarou neste domingo, 15, que é urgente a aprovação pelo Congresso de um auxílio fiscal, caso contrário, "muitas demissões estão vindo". Em entrevista à NBC, Klain indicou que ainda falta tempo para que Biden assuma o governo, mas que determinadas ações devem ser tomadas imediatamente. "É uma crise nacional, precisamos de apoio bipartidário", afirmou. No próximo mês, demissões já terão inicio em caso de inação, incluindo para professores, policiais e bombeiros, alertou.



Segundo Klain, Biden ainda não conversou com o líder republicano no Senado, Mitch McConell, mas espera que o opositor "aceite a realidade". Sobre a atuação da líder democrata da Câmara do Representantes, Nancy Pelosi, o membro da administração Biden indicou que há um trabalho "magnífico" sendo feito nas tratativas por um novo pacote fiscal, e que a oposição teria "fugido da mesa de discussões".