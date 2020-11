Como presidente eleito, Biden devolve sobriedade à diplomacia dos EUA

A diplomacia temperamental e caótica apresentada pelo magnata Donald Trump durante seus quatro anos como presidente dos Estados Unidos ficará no campo das anedotas, quando o experiente Joe Biden assumir a Casa Branca e der às relações exteriores seu selo de sobriedade.

O escritório de transição do democrata não está recebendo colaboração do Departamento de Estado, já que Trump se recusa a reconhecer sua derrota na eleição.

Mesmo assim, o ex-vice-presidente, com quase 50 anos de experiência política em Washington, está determinado a cumprir suas promessas de campanha de restaurar a normalidade da diplomacia americana, recuperando um processo de tomada de decisão bem pensado por meio de consulta a especialistas, em vez de lançar tuítes impulsivos.

Depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau - ridicularizado por Trump no Twitter, como "muito desonesto e fraco", após uma cúpula -, ligou para Biden para parabenizá-lo, o presidente eleito emitiu um comunicado garantindo que ambos "reafirmaram os laços estreitos entre Estados Unidos e Canadá". O democrata também defendeu a cooperação contra covid-19 e futuras ameaças biológicas.

Após sua conversa com Angela Merkel, a quem Trump criticou abertamente por abrigar migrantes, Biden "sinalizou seu interesse em trabalhar em estreita colaboração" com a Alemanha para enfrentar a pandemia, mudança climática e outras questões, enquanto elogiava a "liderança" da chanceler alemã.

O mesmo cenário de cordialidade se desenvolveu após uma comunicação com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, com quem Trump teria tido uma acalorada discussão em sua primeira semana como presidente.

"Trump gosta de fazer as coisas bilateral e unilateralmente. A grande diferença é que Biden respeita e entende que, às vezes, você tem que trabalhar multilateralmente", diz Monica Duffy Toft, professora de política internacional na Escola Fletcher de Direito e Diplomacia da Tufts University.

Segundo a especialista, a diplomacia de Biden "será menos personalista, menos caótica. Muito mais desenvolvida no protocolo e, obviamente, não por tuítes", acrescentou.

O retorno de Biden a uma diplomacia mais tradicional é mais do que um estilo pessoal. Também indica que você prioriza trabalhar com o mundo, explicou a professora Duffy Toft.

Ela acredita que Biden vai ressuscitar o papel do Departamento de Estado, ridicularizado pelo sempre desconfiado Trump como o "Departamento de Estado Profundo", e que se afastará das relações pessoais e familiares.

É difícil imaginar, por exemplo, os aliados da América limitando o acesso às negociações com Biden por preocupação com vazamentos embaraçosos - algo que a Alemanha teria feito com as ligações de Trump.

Com Biden, "simplesmente não será tão exaustivo", resumiu o ex-presidente Barack Obama, que apoiou a campanha de seu ex-vice e agora presidente eleito.

Biden nem sempre é, no entanto, o oposto de Trump. Assim como o magnata, Biden gosta de falar sobre como cultivou relacionamentos com líderes estrangeiros e fala mais a linguagem do pragmatismo do que a da grande estratégia geopolítica.