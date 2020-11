Pomba-correio é leiloada por recorde de 1,6 milhão de euros

Uma pomba-correio de uma fazenda belga foi adjudicado em um leilão por um comprador chinês neste domingo (15) a um preço recorde de 1,6 milhão de euros, durante uma venda virtual organizada pela plataforma especializada Pigeon Paradis (Pipa).

New Kim, uma fêmea de um renomado incubatório na região de Antuérpia, torna-se, com isso, a ave mais cara de sua espécie no mundo, ultrapassando uma outra ave de Flandres, o macho Armando, vendido por 1,25 milhão de euros em 2019 para o mesmo comprador, cuja identidade não foi especificada, segundo os dirigentes da Pipa.

"Considere um recorde mundial, nunca houve venda a tal preço, comprovada por um documento oficial", disse à AFP Nikolaas Gyselbrecht, fundador e CEO da Pipa.

"Não pensei que poderíamos chegar a essa quantia. Certamente [o comprador] vai querer acasalá-la com machos", acrescentou, ressaltando que esta fêmea vem de uma linhagem prestigiosa.