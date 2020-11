Israel bombardeia posições do Hamas em represália por foguetes lançados de Gaza

O Exército israelense bombardeou, na manhã deste domingo (15), posições do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza, em represália aos foguetes disparados horas antes deste enclave palestino no território do Estado hebreu.

Segundo o Exército israelense, dois foguetes foram disparados de Gaza na madrugada deste domingo.

Um dos foguetes ativou as sirenes na cidade costeira israelense de Ashdod, cerca de 40 quilômetros ao norte da Faixa de Gaza.

"O sistema israelense de defesa antimísseis, Cúpula de Ferro, lançou interceptores, de acordo com os procedimentos operacionais habituais", disse o comunicado do Exército.

Pouco depois, aviões de combate, helicópteros e tanques bombardearam posições do Hamas, que controla o enclave palestino, informou o Exército.

Em Gaza, fontes de segurança informaram sobre inúmeros ataques israelenses contra os setores de Khan Yunis, Rafah, Beit Hanun, embora sem mencionar vítimas.

O disparo desses foguetes, ainda não reivindicado, ocorre poucos dias depois da visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Israel e aos Emirados Árabes. Este último normalizou suas relações com o Estado hebraico, uma decisão muito criticada pelos líderes palestinos.