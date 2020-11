Ataque de homens armados a ônibus na Etiópia termina em 34 mortos

Homens armados mataram pelo menos 34 pessoas em um ataque a um ônibus na região de Benishangul-Gumuz, no oeste da Etiópia, palco de recente violência contra civis - informou o órgão nacional de direitos humanos neste domingo (15).

"O número estimado de vítimas [fatais], atualmente em 34, provavelmente vai aumentar", disse em um comunicado a Comissão Etíope de Direitos Humanos (EHRC, na sigla em inglês), uma instituição pública independente que também informou sobre outros ataques na região durante a noite.

Segundo o comunicado, o atentado ocorreu na área administrativa de Debate, e "há informes de ataques similares" em outras três áreas, além de "pessoas que fugiram em busca de abrigo".

O governo do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, deu poucas informações sobre a violência recente em Benishangul-Gumuz, especialmente na área de Metekel, onde Debate está localizada.

Pelo menos 12 pessoas foram mortas em um ataque nesta área em outubro, e outras 15, em um ataque semelhante no final de setembro.

Em uma mensagem aos parlamentares em outubro, Abiy disse que os combatentes responsáveis pelos assassinatos estavam recebendo treinamento e abrigo no vizinho Sudão e que a ajuda de Cartum era necessária para estabilizar a área.

Não se sabe se há ligação entre a violência em Benishangul-Gumuz e as operações militares na região etíope de Tigré, no norte, que deixaram centenas de mortos e levaram à fuga de mais de 20 mil pessoas através da fronteira com o Sudão.

Políticos da oposição afirmam que a violência em Benishangul-Gumuz teve motivações étnicas.

Segundo eles, há uma campanha liderada por milícias da etnia Gumuz contra os Amhara e Agew que vivem em Metekel.

"O ritmo incessante de ataques contra civis em Benishangul-Gumuz requer uma maior vigilância e uma ação mais coordenada entre as forças de segurança regionais e federal", disse o comissário-chefe do EHRC, Daniel Bekele, neste domingo.

"Pedimos às autoridades de segurança federal e regionais e judiciárias que trabalhem juntas e em consulta com a comunidade local, para redesenhar uma estratégia de segurança regional que possa pôr fim a esses ataques", acrescentou.