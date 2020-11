Países da Ásia e do Pacífico firmam ambicioso acordo de livre-comércio promovido pela China

Quinze países assinaram, neste domingo (15), um ambicioso acordo comercial regional promovido pela China, no encerramento da cúpula virtual da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O evento começou na quinta-feira.

Esta Associação Econômica Integral Regional (RCEP, na sigla em inglês) pretende criar uma gigantesca zona de livre-comércio entre as dez nações que compõem a Asean, junto com China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

Seus membros representam 30% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e, juntos, contam com 2,1 bilhões de pessoas.