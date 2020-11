Tesouro arqueológico

(foto: Ahmed HASAN/AFP)

O Egito apresentou ontem uma centena de sarcófagos de mais de 2 mil anos em perfeitas condições, descobertos na necrópole de Saqqara, ao sul do Cairo, o maior "tesouro" desvendado no país desde o início do ano. Os caixões de madeira lacrados pertenciam a altos funcionários da Baixa Idade (entre 700 e 300 anos a.C.) e do período ptolomaico (323 a 30 a.C.). Eles estavam numa região onde cerca de 60 sarcófagos intactos e com mais de 2.500 anos já haviam sido encontrados no mês passado. "Saqqara ainda não revelou tudo o que tem. É um tesouro", disse Khaled el Enani, ministro egípcio de Turismo e Antiguidades. A pouco mais de 15 quilômetros ao sul das pirâmides do planalto de Gizé, Saqqara abriga a necrópole de Mênfis, a capital do antigo Egito. O local é declarado patrimônio da humanidade pela Unesco. Os 100 sarcófagos anunciados foram descobertos em três sepulturas de 12 metros de profundidade. Os arqueólogos abriram um dos caixões, em que repousava uma múmia envolta em um sudário adornado com hieróglifos coloridos. Mais de 40 estátuas de antigas divindades e máscaras funerárias também foram encontradas.