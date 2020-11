Número de mortos por coronavírus no mundo passa de 1,3 milhão

Mais de 1,3 milhão de óbitos pelo novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo - conforme balanço da AFP feito com base em fontes oficiais, neste sábado (14).

No total, pelo menos 1.303.783 mortes, de um total de 53.380.442 casos, foram declaradas. Ainda de acordo com informações oficiais, pelo menos 34.324.500 pacientes se recuperaram da covid-19.

Este número de casos positivos reflete apenas uma parte da totalidade de infecções no mundo. Cada país adota diferentes políticas para estabelecer os diagnósticos e fazer seu balanço.

Alguns, por exemplo, contabilizam apenas as pessoas internadas, e uma grande quantidade de países pobres tem uma limitada capacidade de testes.

Mais de um falecimento em cada cinco ocorre nos Estados Unidos, o país mais atingido no mundo, com 244.345 mortes e 10.739.614 casos. As autoridades americanas relatam que 4.095.146 pessoas se recuperaram.

Depois, vêm Brasil, com 164.737 mortes e 5.810.652 casos, Índia (129.188 óbitos, 8.773.479 casos), México (97.624, 997.393) e Reino Unido (51.304 mortes, 1.317.496 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica registra a maior taxa de mortalidade, com 122 óbitos a cada 100.000 habitantes, seguido de Peru (106), Espanha (87) e Argentina (78).

A China, sem levar em consideração os territórios de Hong Kong e Macau, registrou 86.325 casos de contágio, com 4.634 óbitos e 81.303 pessoas totalmente recuperadas.

Na sexta-feira (13), foram registradas no mundo 9.995 novas mortes e 660.538 infecções. Os países que contabilizaram mais óbitos, segundo os últimos balanços oficiais, são Estados Unidos (1.596), França (932) e México (568).

Desde o início da pandemia, América Latina e Caribe somam 420.969 vítimas fatais (e 11.952.563 casos de contágio); Europa, 331.620 (14.204.311); Estados Unidos e Canadá, 255.185 (11.031.238); Ásia, 181.125 (11.381.191); Oriente Médio, 68.371 (2.888.458); África, 46.828 (1.950.883); e Oceania, 941 (29.997).

Este balanço foi feito com base em dados de autoridades nacionais coletados pelas redações da AFP ao redor do mundo e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções das autoridades locais, ou à divulgação tardia dos dados, o aumento dos números publicados em 24 horas pode não corresponder exatamente aos números do dia anterior.