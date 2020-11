Wall Street encerra a semana em forte alta; S&P 500 bate recorde

A bolsa de Nova York encerrou a semana com fortes altas nesta sexta-feira (13), mostrando otimismo sobre a recuperação econômica nos Estados Unidos e no mundo, após as notícias animadoras do começo desta semana sobre o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.

Segundo resultados provisórios de Wall Street, o Dow Jones Industrial Average teve alta de 1,37% a 29.479,81 pontos.

O Nasdaq, basicamente eletrônico, teve alta de 1,02%, com 11.829,29 pontos.

O índice S&P; 500 ampliado registrou alta de 1,36%, a 3.585,15 pontos, o que representa um novo recorde.