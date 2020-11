Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

O Fórum de Alta Tecnologia da China, como parte integral da 22aFeira de Alta Tecnologia em andamento, foi aberto em 11 de novembro para apresentar vários fóruns temáticos em apenas três dias, incluindo o "Opening Forum" (Fórum de Abertura) e os fóruns "New Era, New Technology and New Economy" (Nova Era, Nova Tecnologia e Nova Economia), "Emerging Technologies Shaping the World" (Tecnologias Emergentes que Moldam o Mundo) e "Innovation Leads Future" (A Inovação Lidera o Futuro).

O Fórum de Alta Tecnologia da China convidou acadêmicos chineses e internacionais, estudiosos renomados e funcionários de alto nível para participarem de várias rodadas de discussão, que vão desde a estratégia de visão até a experiência prática.

Fórum de abertura

Concentrando-se no tópico "New Structure, Challenges and Opportunities under the Impact of the Pandemic" (Nova Estrutura, Desafios e Oportunidades sob o Impacto da Pandemia), o acadêmico Wu Hequan fez a principal palestra intitulada "Internet Technology in 14th Five-Year Plan" (Tecnologia da Internet no 14o plano quinquenal). Com foco no tópico "Cooperative Innovation, Development and Win-win" (Inovação cooperativa, desenvolvimento e vantagem para todos), Zheng Yelai, vice-presidente da Huawei, fez a palestra "Innovation · Inclusiveness, Technology Empowers Smart Upgrade" (Inovação · Inclusividade, Tecnologia que Capacita a Atualização Inteligente).

Fórum "Nova Era, Nova Tecnologia e Nova Economia"

Concentrando-se no tópico "Development Driven by New Wave of Infrastructure" (Desenvolvimento motivado pela nova onda de infraestrutura), acadêmicos da Academia Americana de Engenharia (US Academy of Engineering) e funcionários de alto nível da Corporação do Grupo China First Heavy Machinery, Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank) etc. fizeram palestras e tiveram conservas de mesa redonda sobre como gerar mais oportunidades com a nova onda de infraestrutura e se ela pode remodelar a estrutura econômica e as relações de produção.

Fórum "Tecnologias Emergentes que Moldam o Mundo"

As discussões tiveram como foco os temas "Hello 2030" (Alô 2030), "AI +: Computing Power, Cognition and Deep Learning" (IA +: o poder da computação, cognição e aprendizagem profunda), "Future Communication Technology" (Tecnologia da comunicação do futuro), "Acceleration and Breakthrough in Life Science" (Aceleração e avanço nas ciências da vida) e "Space Economy and Civil Aerospace" (Economia espacial e aeroespacial civil). Rohit Talva, um futurista bem conhecido; Ma Qin, um economista de alto nível do Banco Mundial; Xie Dong, o vice-presidente da IBM, e o presidente do conselho administrativo das Federação Mundial de Organizações de Engenharia (WFEO) compartilharam suas visões sobre as tecnologias emergentes com maior probabilidade de liderar as reformas da indústria e mudar o mundo nos próximos dez anos.

Fórum "A Inovação Lidera o Futuro"

Os dois principais tópicos foram "Future Work in Post-pandemic Era" (Trabalho futuro na era pós-pandemia) e "Future Life in Post-epidemic Era" (Vida futura na era pós-epidemia). Convidados importantes, incluindo Xue Wei, diretor executivo (CEO) da Fujitsu (China), Liu Min, vice-presidente da Bosch China, Zhang Chao, gerente geral da SAP China, e Wu Junhua, vice-presidente da iFlytek, discutiram a Internet de tudo, fabricação inteligente, Internet industrial, fabricação flexível, trabalho remoto e digitalização empresarial.

