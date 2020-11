TikTok consegue nova prorrogação até 27 de novembro para reestruturar seus ativos nos EUA

As autoridades dos Estados Unidos deram à empresa chinesa proprietária do TikTok duas semanas a mais para vender a popular rede social devido às preocupações de segurança nacional mencionadas pelo governo Trump, segundo um documento judicial divulgado nesta sexta-feira (13).

O documento protocolado pela matriz do TikTok, ByteDance, perante um tribunal federal diz que as autoridades estenderam o prazo estabelecido, originalmente em 12 de novembro, para 27 de novembro, visando alcançar um acordo de venda de seus ativos com empresas americanas.

O governo Trump afirmou que o aplicativo popular para compartilhar vídeos poderia ser usado para espionagem chinesa e ameaçou proibi-lo, a menos que seja vendido para investidores locais. A proibição, no entanto, foi recorrida.