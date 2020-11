Comunicado do Business Wire :China Yiwu Imported Commodities Fair

A Feira de Commodities Importadas de Yiwu 2020 iniciou na cidade de Yiwu em 13 de novembro de 2020 e irá continuar até o dia 16 . Como evento profissional, internacional e direcionado ao mercado, a Feira de Commodities Importadas de Yiwu está comprometida em se tornar a principal marca da China para bens de consumo importados.

Veja o álbum da Feira de Commodities Importadas de Yiwu 2020:

https://as.alltuu.com/v4/albumset/1001142273/

A Feira possui cinco pavilhões, a saber Vida de Qualidade (Vinho & Café), Pavilhão da Ásia, Pavilhão da Europa, Pavilhão da América-Oceania-África e Vida de Qualidade (Materiais de Decoração Residencial), expondo produtos de 78 países e regiões.

A Feira atraiu cerca de 1.000 expositores, um terço dos quais eram estreantes. Entre eles estão o segundo maior fabricante de biscoitos amanteigados da Dinamarca, o conhecido fabricante de superalimentos orgânicos da Alemanha e muitas empresas australianas conhecidas. Enquanto isto, como a Feira deste ano foi aberta logo após o encerramento da 'China International Import Expo' (CIIE) em Xangai, 93 expositores da CIIE também irão participar da Feira, um aumento significativo referente aos 26 do ano passado.

Os participantes do governo incluem o Consulado Geral da República da Coreia em Xangai, o Consulado Geral da República Socialista do Vietnã em Xangai, o Consulado Geral da República Oriental do Uruguai em Xangai, o Conselho Empresarial China-Grã-Bretanha, a Sociedade de Promoção Comercial Internacional do Canadá e o Conselho de Promoção de Investimentos e Comércio da Austrália Ocidental.

Como país de honra, a Rússia trouxe mais de 30 empresas, incluindo o Grupo Agrícola Russo. Representantes do Consulado Russo em Xangai, do Centro Cultural Russo em Pequim e do Grupo do Centro de Exportação Russo participaram da Feira para apresentar vários aspectos do país, incluindo economia, comércio, cultura e artes.

Foram preparadas várias atividades de suporte a expositores, compradores e visitantes. Além de uma série de fóruns temáticos de negócios e reuniões internas de negócios, diversas atividades culturais ocorreram. Por exemplo, a Rússia trouxe representações étnicas e apreciação culinária; o Pavilhão Britânico convidou os visitantes no local a provar a mais pura moda britânica; o concurso 'Latte Art' na área de produtos de café também atraiu muita atenção.

Outro destaque da Feira foi a estreia do mascote "Jin Jin", um alegre e adorável ganso branco, cuja vibrante imagem de desenho animado reflete o entusiasmo e a diversidade da Feira, aumentando em muito o reconhecimento de sua imagem.

Para saber mais:

Site oficial: http://www.importfair.cn/en

Facebook: https://www.facebook.com/yiwuimportfair/

Instagram: https://www.instagram.com/yiwu_importedfair/

