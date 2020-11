Ministros da UE querem fortalecer fronteiras externas após atentados

Os ministros do Interior dos países da União Europeia (UE) pediram nesta sexta-feira em uma declaração um reforço das fronteiras externas do bloco, depois dos atentados que aconteceram nas últimas semanas na França e Áustria.

Na declaração, os ministros europeus também expressam a determinação de fazer avançar as negociações para uma legislação que permita remover "conteúdos de caráter terrorista" de plataformas on-line.

A declaração foi divulgada em coincidência com o quinto aniversário dos ataques jihadistas realizados em 13 de novembro de 2015 em Paris.

Os ministros europeus condenaram "nos termos mais enérgicos" os recentes ataques na França e Áustria.

No documento, reafirmaram sua "determinação para fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para combater este terror bárbaro de forma integral, com todas as ferramentas à nossa disposição".

Esses ataques "mostraram a magnitude da ameaça que enfrentamos de todas as formas de terrorismo. Somente juntos poderemos conter os terroristas e seus apoiadores", destacaram na declaração.

De acordo com os funcionários europeus, o ataque islamita contra um professor de ensino médio na França "mostrou novamente a importância de combater a propaganda terrorista online, os discursos de ódio e a desinformação".

No caso da França, um jovem que assassinou o professor usou uma rede social para transmitir o ataque ao vivo.

Por conta disso, os ministros reiteraram que as redes sociais e plataformas de acesso à internet "têm uma responsabilidade de garantir que seus serviços não sejam usados por atividades ilegais que promovam o crime, terrorismo ou o ódio".