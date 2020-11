Revelações omitidas sobre o Holocausto atormentam a consciência dos suecos

Um encontro casual entre um oficial da SS e um diplomata sueco poderia ter exposto as atrocidades do Holocausto ao mundo muito antes. Mas essa informação ultrassensível foi omitida, deixando uma mancha indelével na consciência da Suécia.

No trem noturno que ligava a Polônia à Alemanha no final de agosto de 1942, o diplomata Goran von Otter observou um passageiro aparentemente chateado. Kurt Gerstein, um oficial da SS, acabara de assistir pessoalmente à execução em massa de prisioneiros judeus no campo de extermínio de Belzec.

Os dois homens conversaram a noite toda, diz a filha do diplomata, Birgitta von Otter.

Confiante pela nacionalidade de seu interlocutor - a Suécia era um país neutro - Gerstein lhe disse que havia centenas de judeus na fila, forçados a se despir e a entrar em uma sala, onde respirariam os gases que saíam de um tubo de um motor diesel.

Von Otter, a princípio incrédulo, logo suspeitou que Gerstein era um espião tentando desinformar, mas o mapa que ele desenhou do campo, bem como as faturas de compra de gás Zyklon B que ele mostrou, acabaram superando sua relutância.

"Meu pai percebeu que era uma pessoa destroçada, determinada a chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo", explicou Birgitta von Otter à AFP.

Ao retornar à embaixada em Berlim, Von Otter foi instruído a não transcrever essa informação, mas comunicá-la oralmente ao Ministério das Relações Exteriores da Suécia.

Ele fez isso seis meses depois. O diplomata deixou o ministério com a ideia de que havia cumprido sua missão, deixando o assunto nas mãos certas.

- "Tipicamente sueco" -

"De certa forma, acho que ele era a pessoa errada no lugar errado", diz o cineasta Carl Svensson, autor de um documentário sobre Goran von Otter.

De acordo com Svensson, Von Otter foi vítima de um preconceito "tipicamente sueco" e se contentou em seguir o procedimento indicado.

O que as autoridades suecas fizeram com esses relatórios é desconhecido, mas em 1961 o Ministério das Relações Exteriores reconheceu que os havia recebido. Em nota, garantiu que versões semelhantes circulavam na época, na tentativa de se livrar da culpa.

"Em 1942, a Alemanha ainda era poderosa e se reagisse a um problema como este, poderia ter consequências significativas para a Suécia", justificou Staffan Soderblom, que recebeu a informação de Von Otter, segundo o jornal Aftonbladet em 1979.

Segundo o artigo, o medo teria sido o fator determinante dessa passividade.

A Suécia não está sozinha neste caso. As revelações de Gerstein, que morreu em uma prisão francesa enquanto aguardava julgamento em 1945, também teriam chegado às autoridades suíças e holandesas.

Quando o conflito eclodiu em 1939, o então primeiro-ministro sueco Albin Hansson pediu a seus compatriotas que "se unissem em torno da grande tarefa de manter o país fora da guerra".

A Suécia, ao contrário de seus vizinhos noruegueses e dinamarqueses, escapou da ocupação nazista e preservou sua neutralidade em troca de concessões inglórias.

- Sentimento de culpa -

A Alemanha era o principal parceiro comercial do país, e as exportações suecas de minério de ferro e rolamentos de esferas continuaram muito depois da invasão da Polônia.

"A Suécia se sentiu um pouco culpada em 1945, quando percebeu que tinha sido bastante passiva", observa Ingrid Lomfors, superintendente do Forum Museum of Living History em Estocolmo.

Para tentar limpar sua imagem com os Aliados, o reino tentou destacar suas contribuições de caridade, como a concessão de refúgio a judeus que fugiram da Dinamarca ou os esforços do diplomata Raoul Wallenberg para salvar os judeus na Hungria, diz.

Essas contribuições, que em muitos casos ocorreram devido à pressão dos Aliados e aos novos ventos que sopravam para a Alemanha nazista, "plantaram o germe de uma Suécia considerada uma 'superpotência humanitária'", afirma.

Para Svensson, a história de Goran von Otter é um contraponto bem-vindo à "história do herói" construída pelo país.

"Tínhamos escondido debaixo do tapete e há uma espécie de lição que devemos aprender com isso", afirma.

Goran von Otter confessou em várias ocasiões antes de sua morte em 1988 que se arrependia de não ter feito "mais barulho" com essa história.

A filha, octogenária, ressalta que pertencia a uma geração que não se abria com facilidade, mas, diz ela, o pai carregava "o fardo de ter feito muito pouco tarde demais".