Mais de 90 mortos em dois naufrágios na Líbia

Um naufrágio na costa da Líbia deixou 20 mortos, poucas horas depois de um acidente similar que matou 94 pessoas, anunciou nesta sexta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

As equipes do MSF na cidade de Sorman (nordeste) "auxiliaram três mulheres, únicas sobreviventes de um naufrágio em que 20 pessoas se afogaram", afirmou a ONG em sua conta no Twitter.

"Socorridas por pescadores locais, elas se encontravam em estado de choque e apavoradas. Elas viram seus entes queridos desaparecerem sob as ondas, morreram diante de seus olhos", completou a organização.

Pouco antes, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou que outro naufrágio na costa da Líbia matou pelo menos 74 migrantes.

"Membros da OIM informaram um naufrágio terrível que provocou ao menos 74 mortos na quinta-feira em Juma", cidade costeira a 180 quilômetros de Sorman, afirmou a agência da ONU.

A Guarda Costeira líbia e os pescadores conseguiram resgatar 47 sobreviventes e recuperar 31 cadáveres.

Desde o início do ano, ao menos 900 pessoas morreram no Mediterrâneo durante as tentativas de viagens, calcula a OIM.

Outras 11.000 pessoas foram enviadas de volta à Líbia.