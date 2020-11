França anuncia morte de líder jihadista no Mali

A França anunciou nesta sexta-feira a "neutralização" no Mali de um comandante operacional jihadista de primeiro escalão, vinculado a Al-Qaeda, cujo nome estava associado nos últimos anos a vários ataques na região.

A ministra francesa da Defesa, Florence Parly, celebrou em um comunicado uma operação com "importantes meios de inteligência e um dispositivo de interceptação integrado por helicópteros e tropas em terra" para chegar até Bah Ag Moussa, descrito como "comandante militar" do Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM).

Bah Ag Moussa é considerado "responsável por vários ataques contra as forças do Mali e forças internacionais", assim comum dos "principais líderes militares jihadistas do Mali, encarregado sobretudo pela formação dos novos recrutas", afirma o texto.

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior francês, o coronel Frédéric Barbry, os militares tentaram interceptar a caminhonete do jihadista, que estava acompanhado por outras quatro pessoas não identificadas, a 100 quilômetros de Menaka.

"Os ocupantes, que estavam fortemente armados, abriram fogo", disse. O confronto durou 15 minutos e os cinco homens foram mortos, de acordo com o coronel.

Em junho, o exército francês matou o líder histórico da Al-Qaeda no Magreb Islâmico (Aqmi), Abdelmalek Droukdal. Mas a morte deste homem, que permanecia afastado do campo de batalha, não mudou a situação de segurança.

A morte de Ag Moussa, conhecido como "Bamoussa", um ex-oficial do exército do Mali, mas também membro fundador do grupo jihadista Ansar Dine, pode ser mais significativa.

Este tuaregue, considerado um "terrorista" pela ONU e o governo dos Estados Unidos, foi um dos protagonistas das rebeliões tuaregues dos anos 1990 e 2000.

Ag Moussa seria responsável por importantes ataques contra as forças do Mali, incluindo atentados em julho de 2016 e março de 2019 que deixaram 20 mortos cada.