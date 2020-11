Bolsonaro, sobre EUA: mas já acabaram as eleições?

Brasília, 12/11/2020 - Um dos poucos líderes a não reconhecer a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro perguntou nesta quinta-feira, 12, a apoiadores se a eleição norte-americana já tinha acabado. Após ouvir de uma mulher que a foto feita ao seu lado iria para Miami (EUA), Bolsonaro a indagou: "Tá acompanhando as eleições lá?". E emendou com um "Qual tua opinião das eleições americanas?" após a resposta positiva.



"Estamos muito tristes, estamos chorando", respondeu outra mulher. "Mas já acabou, já acabaram as eleições?", questionou o Bolsonaro.



Mesmo com a confirmação, no sábado, 7, da derrota do seu aliado e atual presidente Donald Trump, que fracassou na tentativa de reeleição nos Estados Unidos, o líder brasileiro manteve o silêncio. Anteontem, chegou a ameaçar Biden, sem citá-lo, durante um discurso inflamado no qual lembrou que o democrata tinha ameaçado, na campanha, durante um debate, de impor barreiras comerciais caso o Brasil não controlasse incêndios na Amazônia.



"Quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem", afirmou. "Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizendo que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas pela diplomacia não dá", completou Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto.