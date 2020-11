Macron promete ajuda humanitária à Armênia

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu representantes da comunidade armênia na França nesta quinta-feira (12) e prometeu ajuda humanitária a Erevan.

A França planeja enviar um avião com ajuda humanitária à Armênia nos próximos dias, disse a Presidência francesa.

Macron já havia decidido mandar uma missão médica à Armênia após o acordo de cessar-fogo assinado no início desta semana, apoiado por Moscou e consolidando as vitórias militares do Azerbaijão na região separatista de Nagorno Karabakh.

"Nestes tempos difíceis, a França está ao lado da Armênia", com a qual mantém "uma amizade histórica", declarou a Presidência francesa.