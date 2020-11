Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC) anunciou hoje que Ken Sharp foi designado vice-presidente executivo e diretor financeiro, reportando-se ao presidente e diretor executivo da DXC, Mike Salvino, a partir de 30 de novembro de 2020. Sharp foi recentemente vice-presidente e diretor financeiro do Setor de Sistemas de Defesa da Northrop Grumman Corporation.

DXC Technology (NYSE: DXC) has announced that Ken Sharp has been appointed executive vice president and chief financial officer. (Photo: Business Wire)

"Ken é uma notável soma à nossa equipe de liderança", disse Salvino. "Ken é um líder financeiro prático e comprovado, com foco em operações, que conhece o setor e tem profunda experiência em executar jornadas de transformação. Damos as boas-vindas a Ken na 'nova DXC'."

Sharp será responsável pela estratégia e relatórios financeiros da DXC a nível mundial, contabilidade geral, controladoria e relações com investidores. Ele assume o lugar do veterano da DXC, Neil Manna, que trabalhou como diretor financeiro interino e continua em sua função como vice-presidente sênior e controlador corporativo, reportando-se à Sharp.

"Estou muito impressionado com a jornada de transformação da DXC e tudo o que a nova equipe de liderança proporcionou até aqui", disse Sharp. "Sinto muito prazer em ser parte de outra transformação e estou ansioso por ajudar a acelerar a jornada de transformação da DXC e integrar a 'nova DXC'."

De 2016 a 2018, Sharp foi vice-presidente sênior de Finanças na Orbital ATK Inc., que em 2018 foi adquirida pela Northrop Grumman. Ele era responsável por finanças operacionais e funções corporativas, incluindo planejamento e análise financeiros, controladoria, conformidade regulatória e serviços compartilhados.

Sharp também trabalhou como vice-presidente sênior, controlador corporativo e diretor contábil na Leidos, Inc. (anteriormente conhecida como SAIC) de 2013 a 2016, e antes disto na Computer Sciences Corporation (CSC), a empresa antecessora da DXC. Enquanto esteve na CSC de 2001 a 2012, Sharp foi vice-presidente e diretor financeiro de seu negócio de terceirização e atuou em outras funções de gestão financeira. O Sr. Sharp também fez parte da Ernst & Young anteriormente.

Como veterano da Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA com o posto de sargento e serviços na Operação Escudo do Deserto e Tempestade no Deserto, Sharp foi aprovado no exame de CPA, tendo uma licença inativa no estado de Maryland. Sharp possui um MBA Executivo pela George Washington University e um grau B.S. em Contabilidade pela University of Maryland.

Sobre a DXC TechnologyA DXC Technology (NYSE: DXC) auxilia empresas em todo o mundo a executar seus sistemas e operações de missão crucial, ao mesmo tempo que moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante a segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas impulsionando a inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implementar nossa série de tecnologia empresarial a fim de fornecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências ao cliente. Saiba mais sobre a história do DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

