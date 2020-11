Conselheiro de Donald Trump testa positivo para o novo coronavírus

Um conselheiro de Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (12) que testou positivo para a covid-19, juntando-se assim a vários membros do entorno do presidente dos Estados Unidos a contrair o coronavírus desde as eleições de 3 de novembro.

Corey Lewandowski, membro da equipe jurídica encarregada de tramitar em vários estados as apelações onde os republicanos denunciam fraude eleitoral, confirmou à CNBC que testou positivo para a doença na véspera.

"Sinto-me muito bem", disse o conselheiro de 47 anos, em mensagem à CNBC.

Lewandowski participou de uma coletiva de imprensa na Filadélfia no sábado com o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e o filho do presidente, Eric Trump.

O conselheiro também esteve na Casa Branca em 3 de novembro para acompanhar de local a noite da eleição, como outros membros do ambiente do presidente que mais tarde testaram positivo para a covid-19, de acordo com vários relatos da imprensa americana.

O diretor político da Casa Branca, Brian Jack, testou positivo no fim de semana, assim como o ex-conselheiro de Trump, Healy Baumgardner, o chefe de gabinete do presidente, Mark Meadows, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ben Carson, e David Bossie, diretor da equipe jurídica do presidente republicano.

Vários altos funcionários do governo Trump contraíram o coronavírus nos últimos meses, incluindo o próprio presidente e sua esposa Melania, no início de outubro.

De acordo com vários meios de comunicação, outro chefe do partido Republicano, Richard Walters, também teria testado positivo nas últimas horas.

Os Estados Unidos registraram um total de mais de 242.000 mortes devido à covid-19 na quinta-feira desde o início da pandemia, com mais de 10,4 milhões de casos totais.

O número médio de contaminações diárias ultrapassa os 100.000 novos infectados.