Fed/Evans: recuperação da covid-19 tem sido desigual

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Chicago, Charles Evans afirmou nesta quinta-feira, 12, que a recuperação econômica nos Estados Unidos do choque da covid-19 "tem sido desigual". Durante breve fala no início de um evento da instituição, Evans reafirmou o compromisso do banco central em apoiar uma retomada econômica do modo mais rápido possível, no quadro atual.



Evans falou que a crise atinge de modo desigual os trabalhadores, com mais impacto para aqueles com os salários mais baixos e também sobre as mulheres. E também lembrou que há divergências no impacto do choque a depender da região do país. Diante disso, argumentou por políticas focalizadas para enfrentar cada um desses aspectos.



O dirigente falou no início de um fórum sobre o quadro na região de Detroit, diante dos impactos da pandemia.