Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

Smiths Detection, uma empresa líder em detecção de ameaças e tecnologia de segurança, anuncia que desenvolveu a capacidade de detectar canabinóides sintéticos, comumente conhecidos como Spice ou K2, com sua solução de detecção de traços IONSCAN 600.

Este desenvolvimento vem após um extenso processo de P&D; e testes de testes com as principais instituições correcionais em todo o mundo e expande a biblioteca de detecção de explosivos e uma ampla gama de narcóticos do IONSCAN 600, incluindo várias formas de fentanil, cocaína, heroína, metanfetamina e THC. O IONSCAN 600 também é altamente eficaz na localização de narcóticos que estão escondidos, como aqueles que foram liquefeitos e absorvidos em papel.

O Spice é uma ameaça emergente para os policiais em prisões, cadeias e outras instalações governamentais seguras. Essas substâncias potentes podem causar efeitos fatais para a saúde quando consumidas e representam desafios de detecção durante a triagem de segurança convencional.

Este desenvolvimento é o mais recente da Smiths Detection, que investiu pesadamente no mercado de infraestrutura crítica - que inclui aplicação da lei, equipes de resposta a emergências e segurança - para construir um portfólio abrangente de detecção química, biológica, radiológica, nuclear e de explosivos (CBRNE) e soluções de identificação.

Philo Daniel, diretor global de segurança urbana da Smiths Detection, comentou: "Estamos muito satisfeitos com o lançamento deste novo recurso de detecção. Esta nova biblioteca recebeu um nível significativo de investimento em P&D; e passou por extensos testes para garantir que nossos clientes tenham as melhores informações disponíveis para tomar decisões críticas que protegem a saúde pública, segurança e proteção".

Sobre o IONSCAN 600

O IONSCAN 600 é um detector de rastreamento portátil usado em todo o mundo em aeroportos, portos e fronteiras, prisões e instalações de defesa para detectar e identificar com precisão uma ampla gama de ameaças de explosivos militares, comerciais e caseiros; e narcóticos comuns ilegais/controlados.

Sobre a Smiths Detection

Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder global em tecnologias de detecção de ameaças e triagem para o setor de aviação, portos e fronteiras, defesa e mercados de segurança urbana. Nossa experiência e história de mais de 40 anos na linha de frente, nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade contra ameaças e passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos.

Nosso objetivo é simples - oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento dos quais o mundo depende.

