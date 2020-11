Comunicado do Business Wire :Kanbanize

Kanbanize, uma solução de plataforma digital Kanban para gestão de projetos Agile, e Instana, líder no fornecimento de soluções de Monitoramento de Desempenho de Aplicativos (APM) e Capacidade de Observação para aplicativos de microsserviços e nativos de nuvem, anunciou hoje que a equipe de engenharia internacional da Instana acelerou o crescimento e obteve estabilidade do processo mediante práticas Kanban aplicadas e capacitadas pela Kanbanize.

Na busca de um método que aumente a visibilidade através das mais de 15 equipes de engenharia da Instana nos EUA e na Europa, a Instana foi atraída pela abordagem de melhoria do processo evolutivo Kanban, a fim de obter a sustentabilidade organizacional. A introdução do Kanban e da Kanbanize deu à Instana a visibilidade instantânea das operações de engenharia a nível mundial. Além disto, permitiu que as equipes alcançassem a estabilidade de processos, foco no valor agregado e institucionalizassem esforços de aprimoramento contínuo. A Instana também:

-- Transformou processos em sistemas racionalizados que permitiram que as equipes ganhassem controle sobre seu fluxo de trabalho, e ajudou a estabilizar as flutuações de demanda, tendo como resultado uma melhor previsão do processo.

-- Gerenciou para aliviar as equipes de tarefas manuais e concentrar seus recursos no valor agregado ao cliente mediante a automação de processos.

-- Permitiu a introdução de esforços de aprimoramento contínuo com base em dados e estabeleceu ciclos de resposta necessários com relatórios e capacidades analíticas da Kanbanize.

"Se for apenas sobre visibilidade, é possível se afastar com qualquer rastreador de tarefas, mas se for para levar a sério, fechando o ciclo de resposta e ajudando as equipes a tomar decisões com base em dados e informação, a Kanbanize é a ferramenta óbvia", disse Nils Wloka, Diretor de Engenharia da Instana.

A Instana está avaliando atualmente a opção de expandir a adoção do Kanban ao longo de toda a cadeia de valor com a meta de atingir uma melhor conveniência para tal fim a nível organizacional.

Você pode ler todo o estudo de caso da Kanbanize e da Instana aqui.

Sobre a Kanbanize

A Kanbanize é a plataforma Kanban líder para gestão e entrega de projetos eficientes. Ela auxiliar os gestores a ganhar visibilidade em todos os projetos, conectar o planejamento à execução e direcionar a otimização contínua dos fluxos de trabalho de entrega. Construída com a escala em mente, a Kanbanize pode expandir facilmente desde uma única equipe de entrega até um portfólio estratégico. Saiba mais aqui.

Sobre a Instana

A Instana é líder no fornecimento de soluções de Monitoramento de Desempenho de Aplicativos (APM) e Capacidade de Observação para aplicativos de Microsserviços e Nativos de Nuvem. A Plataforma de Capacidade de Observação Empresarial da empresa, capacitada por APM automatizado, ingere todas as métricas de observação, rastreia todas as solicitações e perfis de todos os processos de modo contínuo e automático, fornecendo informações acionáveis com pleno contexto para Dev+Ops, a fim de ajudá-los a otimizar o desempenho de seus aplicativos e linhas em sequência. Saiba mais aqui.

