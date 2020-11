Pelosi e líder democrata pressionam para republicanos admitirem derrota de Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, pressionaram nesta quinta-feira, 12, o Partido Republicano a admitir a derrota na eleição para a Casa Branca. Durante entrevista coletiva, as duas lideranças insistiram na necessidade de que o partido do presidente Donald Trump olhe para além da eleição e colabore para aprovar logo mais medidas de estímulo econômico, diante do choque da pandemia e de dificuldades com uma nova onda da covid-19 no país.



Pelosi notou que os números da pandemia no país nos últimos dias "falam por si", ao citar que apenas na quarta-feira, 11, foram registrados 144 mil novos casos da doença.



Ela ressaltou que os casos ocorrem por todo o país, inclusive em zonas rurais, e pressionam os serviços hospitalares. "As distorções e a negação do presidente Trump têm causado muitas mortes no país", criticou. "Ciência e governança não são o foco do governo atual", disse ainda, ao afirmar que o atraso na transição de governo já prejudica a tarefa de lidar com a crise de saúde e seus impactos na economia.



Pelosi pediu que os democratas no Congresso "parem com o circo" após a eleição e "trabalhem pelo povo americano".



Para Schumer, o Partido Republicano precisa aceitar logo a derrota, já que não tem provas de fraude. Segundo ele, os políticos da sigla de Trump têm feito "um papel patético" ao não aceitar a derrota. "A eleição acabou e nem foi por pouco, Biden será o próximo presidente", ressaltou, cobrando que agora os senadores republicanos trabalhem para controlar a emergência de saúde.



A presidente da Câmara disse que sua postura em relação à pandemia é a mesma: "Derrotar o vírus, colocar dinheiro no bolso das pessoas", apontou.



Ela considerou que a vacina da Pfizer se mostra promissora, mas disse que isso é um argumento a mais para se controlar a doença agora, a fim de garantir em breve a imunização e salvar mais vidas.



A política insistiu na necessidade de se usar máscaras contra o vírus. Pelosi disse ainda que a vacina torna ainda mais importante uma lei de estímulo nos EUA, a fim de garantir sua distribuição o mais rápido possível, assim que ela estiver disponível.