Polícia holandesa prende homem que atirou contra embaixada saudita

A polícia holandesa prendeu um homem nesta quinta-feira (12) depois que a embaixada da Arábia Saudita foi alvo de disparos, sem vítimas.

"Foi pouco antes das 06h00 (02h00 de Brasília). Recebemos uma mensagem dizendo que houve disparos contra o edifício em Haia. Não há feridos", disse a polícia no Twitter.

Vários cartuchos de bala foram encontrados no local, acrescentou a polícia à agência de notícias holandesa ANP.

Pouco depois, um suspeito foi preso "em uma casa em Zeotermeer (perto de Haia)", explicou a polícia em um comunicado.

A mídia local mencionou cerca de 20 buracos de bala na embaixada nas janelas, exibidos em fotos.

O ataque não foi reivindicado e uma investigação está em andamento.

Este incidente ocorre um dia depois do atentado com explosivos em Jidá, na Arábia Saudita, durante uma cerimônia pelo aniversário do armistício de 11 de novembro de 1918 na presença de diplomatas ocidentais. O atentado deixou dois feridos: um funcionário do consulado grego e um policial saudita.

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o ataque de Jidá nesta quinta-feira, em represália pela publicação mais uma vez na França das caricaturas do profeta Maomé, segundo indicou o EI.