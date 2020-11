Presidente argentino entra em isolamento após contato com secretário com covid-19

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, teve o resultado do exame para a covid-19 negativo, mas ainda assim iniciou um isolamento preventivo após ter dito contato com o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Gustavo Béliz, que foi diagnosticado com o novo coronavírus. O anúncio da quarentena do mandatário foi feito na quarta-feira, 11, pelo governo.



"Fiz um teste que resultou negativo. Apesar disso, como temos recomendado, o isolamento preventivo é importante para interromper as infecções", escreveu o presidente no Twitter. "Estou bem, sem sintomas de qualquer espécie. Agradeço a todos pela preocupação".



Além de Fernández, também ficarão em isolamento os ministros do Interior, das Relações Exteriores e da Mulher, Gênero e Diversidade. Os três aguardam os resultados de seus exames.



Fernández abraçou na última segunda-feira o ex-presidente boliviano Evo Morales, que acompanhou até a fronteira antes do retorno deste último a seu país, após 11 meses refugiado em Buenos Aires. Nesse dia, jornalistas registraram também um abraço entre Fernández e Béliz.



Todos participaram na noite de domingo, em Jujuy, de um jantar de despedida de Morales sem respeitarem o distanciamento e o uso de máscara, segundo uma foto publicada pelo boliviano no Twitter.



Com 44 milhões de habitantes, a Argentina já teve mais de 1,2 milhões de casos do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. A taxa de infecção diária do país começou a diminuir nas últimas semanas, indicando que a crise pode ter passado do seu pico. (Com agências internacionais)