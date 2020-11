Comunicado do Business Wire :Zoho

A empresa de tecnologia global Zoho anunciou hoje uma aliança estratégica com a Tata Consultancy Services (TCS) para fornecer soluções superiores de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, Gerenciamento de Serviços de TI e e-Commerce para resolver problemas de grandes empresas. Essa parceria de aliança reúne a amplitude e a profundidade do portfólio de produtos da Zoho com a experiência de décadas e expertise de domínio da TCS em consultoria baseada em tecnologia e serviços de integração de negócios. Juntos, a Zoho e a TCS impulsionarão o crescimento de organizações globais por meio de um maior alinhamento de tecnologia com as metas de negócios, mais transparência entre as soluções e maior eficiência operacional.

A TCS é um consultora e integradora confiável para negócios corporativos, com uma vasta rede de clientes diversos. A TCS ajuda os clientes a melhorarem a experiência do cliente (CX) por meio de seus recursos em estratégia de CX, design, percepções do cliente, marketing, vendas e transformação de serviços. Combinando o modelo de dados unificado da Zoho e a experiência técnica e do setor da TCS, as organizações se beneficiarão de recursos mais rápidos, integrados e inovadores para aprimorar as experiências do cliente. O portfólio da Zoho de mais de 45 aplicativos é desenvolvido em uma pilha de tecnologia para que serviços como inteligência artificial (IA), pesquisa unificada, análises poderosas e muitos outros sejam herdados em todos os aplicativos, fornecendo aos negócios um valor incomparável enquanto resolvem desafios de integração complexos.

Como um ponto de entrada, as organizações podem implementar o CRM Plus, plataforma de experiência do cliente perfeita e centralizada da Zoho que unifica todas as equipes voltadas para o cliente em uma única interface e fornece inteligência completa, em tempo real e contextual. A plataforma define um novo padrão para o engajamento do cliente omnicanal, coleta e análise de sentimentos, e ações prescritivas, aproveitando os poderosos mecanismos analíticos e de IA do Zoho.

"A TCS possui uma abordagem voltada para negócios para consultoria e transformação empresarial. A Zoho usa a mesma abordagem para sua tecnologia, oferecendo uma plataforma verticalmente integrada de aplicativos e serviços de negócios líderes", declarou Sridhar Vembu, cofundador e CEO da Zoho Corporation. "Estamos confiantes de que, por meio do alcance e da influência da TCS no mercado em 46 países, mais organizações empresariais em todo o mundo experimentarão os benefícios da profunda pilha de tecnologia e dos aplicativos de classe mundial da Zoho."

"As empresas estão adotando os melhores pacotes de produtos para funções de atendimento ao cliente, pois eles proporcionam o poder digital e a flexibilidade necessária para criar a experiência do cliente envolvente certa no momento certo", comentou Aarti Devi, chefe global de gestão da experiência do cliente da área de serviços de aplicativos empresariais da TCS. "Estamos satisfeitos com a parceria com a Zoho para ajudar seus clientes a buscarem novas oportunidades de inovação e crescimento."

A Zoho, em aliança com a TCS, permitirá que organizações empresariais globais percebam novas oportunidades de receita, obtenham eficiência operacional e conduzam o sucesso dos negócios de qualquer lugar, seja remoto, no escritório ou ambos.

Sobre a Tata Consultancy Services Ltd (TCS)

A Tata Consultancy Services é uma organização de serviços de TI, consultoria e soluções de negócios que tem feito parceria com muitas das maiores empresas do mundo em suas jornadas de transformação nos últimos 50 anos. A TCS oferece um portfólio integrado de serviços e soluções de negócios, tecnologia e engenharia liderado por consultoria e impulsionado pela cognição. Isso é fornecido por meio de seu exclusivo modelo de entrega Location Independent Agile?, reconhecido como uma referência de excelência em desenvolvimento de software.

Como parte do grupo Tata, o maior grupo multinacional de negócios da Índia, a TCS tem mais de 453 mil dos consultores mais bem capacitados do mundo em 46 países. A empresa gerou receitas consolidadas de US$ 22 bilhões no exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2020 e está listada na BSE (antiga Bolsa de Valores de Bombaim) e na NSE (National Stock Exchange) da Índia. A postura proativa da TCS em relação às mudanças climáticas e o trabalho premiado com comunidades em todo o mundo garantiram a ela um lugar nos principais índices de sustentabilidade, como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o MSCI Global Sustainability Index e o FTSE4Good Emerging Index. Para mais informações, acesse www.tcs.com.

Sobre a Zoho

Com mais de 45 aplicativos em quase todas as principais categorias de negócios - entre elas, vendas, marketing, suporte ao cliente, contabilidade e operações administrativas - e diversas ferramentas de produtividade e colaboração, a Zoho Corporation é uma das empresas de software mais prolíficas do mundo.

A Zoho Corporation é uma lucrativa empresa de capital fechado que conta com mais de oito mil funcionários. A Zoho tem sede em Austin, Texas, com sede internacional em Chennai, Índia. Ela possui outros escritórios nos Estados Unidos, Índia, Japão, China, Singapura, México, Austrália, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos.

A Zoho respeita a privacidade dos usuários e não tem um modelo de receita publicitária em qualquer parte de seus negócios, nem mesmo em seus produtos gratuitos. Mais de 60 milhões de usuários em todo o mundo, em centenas de milhares de empresas, contam com a Zoho diariamente para administrarem seus negócios, inclusive a própria Zoho. Para saber mais, acesse www.zoho.com.

