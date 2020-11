Israel retoma projeto de ampliação de colônia, criticado por Biden

Israel aprovou a construção de cerca de 100 casas em um setor de colonização de Jerusalém Oriental, um projeto que havia sido suspenso em 2010 devido à oposição de Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos - informou a ONG Paz Agora nesta quinta-feira (11).

O comitê de planejamento da prefeitura de Jerusalém aprovou a construção de 96 casas em Ramat Shlomo, na terça-feira, disse à AFP essa organização israelense anticolonização.

Em março de 2010, Israel anunciou sua intenção de construir 1.600 casas naquele bairro, localizado na parte palestina de Jerusalém, ocupada e anexada por Israel.

O anúncio foi feito durante a visita de Joe Biden a Israel, que reagiu fortemente contra o projeto, posteriormente suspenso.

O episódio esfriou as relações entre o Executivo do premiê Benjamin Netanyahu e o do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por vários meses.

"Tendo relações tensas com Biden e com os Estados Unidos em 2010 por causa da aprovação das colônias em Ramat Shlomo, qualquer um pensaria que o primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu iria tentar, pelo menos, não lembrar o futuro governo de Biden daquela época", comentou o porta-voz da Paz Agora, Brian Reeves.

"Aprovar a construção exatamente no mesmo lugar, exatamente quando Biden se prepara para assumir o cargo, vai contra os interesses de Israel, e é [um gesto] provocativo e imprudente para com Biden", completou.

Nesta quinta-feira, uma rádio pública israelense indicou, citando fontes municipais, que a decisão não tem relação com a vitória do democrata. Procurada pela AFP, a prefeitura de Jerusalém não quis comentar a decisão.

A colonização israelense nos Territórios Palestinos viveu um "boom" nos últimos anos, impulsionada por Netanyahu e desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

Mais de 600.000 israelenses vivem em colônias, consideradas ilegais pelo direito internacional, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Três milhões de palestinos vivem nesses territórios.