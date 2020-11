Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou a lista dos artistas e apresentadores da Premiere do Latin GRAMMY®, durante a qual é outorgada a maioria dos Latin GRAMMYs®. Além disso, pela primeira vez, a Academia Latina terá uma cerimônia especial da Premiere para o público brasileiro, em que serão anunciados os ganhadores em todas as categorias em português.

A atriz, cantora e empresária Jackie Cruz será a responsável por apresentar o início de A Noite Mais Importante da Música Latina?, que começará com as apresentações dos atuais indicados Gina Chavez (Melhor Álbum de Pop/Rock), Kurt (Melhor Artista Revelação), Naike Ponce (Melhor Álbum de Música Flamenca) e Daniel Santacruz (Melhor Álbum de Merengue/Bachata). Entre os apresentadores estarão os atuais indicados Lupita Infante (Melhor Canção Regional Mexicana) e Gaby Moreno (Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional).

A edição brasileira da Premiere estará sob a regência da modelo Lais Ribeiro e contará com apresentações dos atuais indicados Emicida (Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português; Melhor Canção em Português) juntamente com o lendário Marcos Valle e Melim, que interpretarão sua canção inspiradora, "Eu Feat. Você", do álbum de mesmo nome, que também está indicado (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português).

"Estamos ansiosos em poder homenagear mais uma vez os criadores da música latina durante nossa tão esperada Premiere do Latin GRAMMY®. Esse ano estamos acrescentando mais um evento para o mercado brasileiro, exclusivamente para as categorias em português e, assim, celebrar a diversidade e o desenvolvimento da nossa música", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "Fizemos uma parceria com o Facebook para apresentar esses eventos, o que permitirá que membros, indicados, artistas e amantes da música em todo o mundo participem de uma conversa em tempo real, enquanto celebramos a excelência musical."

"Essa parceria nos dá a oportunidade de reunir a comunidade latino-americana no Facebook Watch durante as cerimônias da Premiere do Latin GRAMMY", explicou Mauro Bedaque, diretor de parcerias de entretenimento do Facebook para a América Latina. "Será uma ocasião histórica, na qual artistas, fãs e o setor musical poderão celebrar juntos a primeira Premiere do Latin GRAMMY para o público brasileiro, e estamos felizes em fazer parte desse projeto."

A Premiere do Latin GRAMMY será transmitida ao vivo na quinta-feira, 19 de novembro, exclusivamente pelo Facebook na página do Latin GRAMMYs, às 17h (horário de Brasília). A cerimônia especial da Premiere para o público brasileiro também estará disponível exclusivamente pelo Facebook a partir das 19h (horário de Brasília).

Para completar a experiência nas redes sociais, os discursos de agradecimento e momentos únicos do Latin GRAMMY® também serão compartilhados pelo Facebook. Além disso, os fãs poderão seguir @LatinGRAMMYs no Instagram para acessar conteúdo exclusivo das duas cerimônias via Reels.

A Premiere do Latin GRAMMY dará passagem à 21.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®, que será transmitida pela Univision na quinta-feira, 19 de novembro, às 22h (horário de Brasília). Também será transmitida pela TNT (cabo) às 19h (MÉX)/20h (COL)/22h (ARG/CHI) e pelo canal 5 da Televisa.

Devido aos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, a 21.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY não terá público ao vivo ou tapete vermelho. A Academia Latina da Gravação, a Univision e suas equipes de produção seguirão as mais rígidas diretrizes e protocolos de segurança.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201112005230/pt/

