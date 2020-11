Comunicado do Business Wire :China Yiwu Imported Commodities Fair

China Yiwu Imported Commodities Fair 2020, como plataforma de negociação profissional e orientada para o mercado de commodities importadas, será realizada de 13 a 16 de novembro de 2020 em Yiwu, uma cidade oriental da China, sob o tema "Reúna comerciantes globais, compartilhe oportunidades de livre comércio."

Fundada em 2012, a Feira tem feito avanços contínuos em relação a escala, número de expositores e produtos, e a resultados. Considerada uma das plataformas de primeira escolha para marcas estrangeiras de bens de consumo diário entrarem no mercado chinês, é também a primeira feira certificada pela UFI para bens de consumo importados na China. As categorias de exposição incluem artigos domésticos, produtos maternos e infantis, beleza e cuidados pessoais, artesanato e presentes, dispositivos digitais, alimentos e bebidas, licores e vinhos, brinquedos, acessórios, etc.

A Feira fornecerá um total de 2020 estandes padrão com uma área de exposição de 50.000 metros quadrados, atraindo cerca de 1.000 empresas. A Feira contará com cinco pavilhões: Pavilhão Quality Life (Vinho e Café), Pavilhão Ásia, Pavilhão Europa, Pavilhão América-Oceania-África e Pavilhão Quality Life (materiais de decoração para casa). Estarão expondo 78 países e regiões ao redor do mundo, incluindo os 41 países do "Belt and Road" como Rússia, Polônia, Grécia, Romênia, Ucrânia, Turquia, Índia, Malásia, Tailândia, Irã, Afeganistão, Sri Lanka e Armênia.

Durante a Feira, a empresa organizadora também apresentará as zonas de livre comércio da China, áreas alfandegadas e mercados de commodities importados que são vitais para o comércio de negócios para expositores e compradores. A Feira também cooperará com sociedades da indústria nacional e estrangeira e formará delegações de compradores para promover negócios no local para expositores. Uma série de reuniões de aquisição terão lugar durante a Feira para conectar marcas estrangeiras com distribuidores domésticos. Ao mesmo, a Feira realizará conferências de lançamento de novos produtos para mostrar produtos inovadores e de qualidade para empresas.

Convidamos amigos de todo o mundo para que visitem a China Yiwu Imported Commodities Fair a ser realizada de 13 a 16 de novembro. Teremos o maior prazer em oferecer os serviços mais atenciosos, eficientes e calorosos, para que todos possam compartilhar o resultado e prazer da Feira.

