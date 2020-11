Sistema eleitoral americano é 'arcaico', segundo Moscou

O chefe da diplomacia russa descreveu nesta quinta-feira o sistema eleitoral americano como um dos mais "arcaicos" do mundo, após a vitória de Joe Biden contestada por Donald Trump.

"Eles têm, sem dúvida, o sistema eleitoral mais arcaico existente entre os países mais importantes do mundo", disse Serguei Lavrov em uma entrevista coletiva.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia criticou em particular a natureza indireta da eleição do presidente, que é eleito por grandes eleitores designado por sufrágio universal.

Desenvolvido no século XVIII, esse sistema implica que o vencedor não é necessariamente aquele com mais votos em nível nacional, mas aquele que vence os principais estados com o maior número de eleitores.

"Se os americanos estão dispostos a viver com esta tradição que distorce consideravelmente a vontade do povo (...) que os deixemos", desabafou Serguei Lavrov.

Como o presidente russo, Vladimir Putin, Lavrov disse que Moscou parabenizaria o vencedor da eleição somente depois que os resultados oficiais fossem divulgados.

"Parabéns são enviados antes da publicação dos resultados quando não há disputa", disse Lavrov.

Ao contrário da maioria dos países do mundo, China e Rússia não parabenizaram Biden.

Donald Trump recusou-se a reconhecer a vitória de seu adversário, anunciada no sábado, denunciando, sem apresentar provas, fraudes a favor do democrata e prometendo o êxito das ações judiciais.

A chefe da comissão eleitoral russa disse na segunda-feira que o voto postal nos Estados Unidos deixava "enormes brechas" para possíveis fraudes, ecoando a retórica da equipe de Trump.