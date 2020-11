Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics tem o prazer em anunciar a Synergy 2020, uma releitura virtual das nossas conferências emblemáticas anuais. Cada um dos três dias de evento terá como foco uma região diferente, com apresentações globais e locais importantes, que contarão com a presença de especialistas da Moody's Analytics e ilustres convidados do setor.

" Região das Américas: terça-feira, 17 de novembro " EMEA: quinta-feira, 19 de novembro " Ásia-Pacífico: terça-feira, 24 de novembro

Três tópicos importantes serão abordados nas pautas do evento:

" Como gerenciar riscos de crédito emergentes durante e após o atual período de incertezas " Como desenvolver processos de tomada de decisão flexíveis e sustentáveis " Como obter insights corporativos a partir de dados coletados

O leque de tópicos a serem abordados cresce no mesmo ritmo que a Moody's Analytics. Na Synergy 2020, os participantes têm acesso a tendências específicas voltadas ao crédito e ao patrimônio comerciais, contando com a presença de especialistas da própria organização e do setor.

O evento da região das Américas inclui diversas palestras voltadas ao risco climático. Emilie Mazzacurati, Fundadora e CEO da Four Twenty Seven, e Jing Zhang, Chefe do setor de Pesquisa de soluções corporativas de risco na Moody's Analytics, além de outros especialistas, trarão uma análise de como o risco climático já afeta relatórios financeiros e processos de perda de crédito prevista (ECL, na sigla em inglês).

Pensando em uma abordagem mais aprofundada desse assunto, o evento realizado no EMEA contará com uma palestra destinada ao gerenciamento de questões de risco climático e finanças sustentáveis para futuros investimentos e gestão de risco. Emilie Beral, Diretora Executiva da V.E, uma afiliada da Moody's, compartilhará uma visão geral dos desafios na avaliação de ESG para empresas de pequeno a médio porte.

O evento da região Ásia-Pacífico sediará uma palestra com Piyush Gupta, CEO e Diretor do DBS Bank (Singapura). O banqueiro abordará de que forma bancos da região devem se adaptar para garantir o sucesso face à acentuada mudança. Além da palestra principal, David Thomas, CRO da CIMB, e David Hamilton, Diretor Geral da Moody's Analytics, participarão de uma conversa informal, na qual serão discutidas estratégias e ferramentas adequadas para uma melhor análise de decisão de risco de crédito.

Mark Zandi, Economista-Chefe da Moody's Analytics, realizará o discurso de abertura em todos os três eventos. Levando-se em consideração os resultados da eleição presidencial norte-americana, ele compartilhará sua perspectiva econômica global e de cada região. Zandi ainda contará com a presença de Steve Cochrane, Economista-Chefe da Moody's Analytics (Ásia-Pacífico), no evento da região Ásia-Pacífico.

"Realizaremos os eventos para compartilhar novas estratégias de resposta à pandemia, prevendo como as mudanças decorrentes dessa nova realidade poderão repercutir em um cenário pós-pandemia", afirma Steve Tulenko, Presidente da Moody's Analytics. "Esperamos reunir a comunidade de clientes da Moody's, propondo melhores decisões de negócios nesse contexto desafiador."

Inscreva-se em um ou mais dos eventos Synergy aqui.

