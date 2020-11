Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

O incrível jogo MMORPG multiplataforma V4 da Nexon passará por sua maior atualização de conteúdo quando chegar a inédita classe Archer em 18 de novembro.

Especializada em ataques físicos a distância, a Archer - a primeira introdução de V4 desde o lançamento do título - é uma classe que lida com golpes devastadores com um arco e flecha. Com breves momentos de ativação de habilidades, a Archer é capaz de distribuir ataques rápidos, o que faz dela a classe mais rápida de toda Syllunas. Usando seu arco e aljava, a Archer possui seis habilidades que podem ser ativadas em uma sucessão extremamente rápida, o que lhe permite sacudir o campo de luta com diversos ataques que podem mudar o curso de qualquer batalha.

Para comemorar a chegada da Archer, jogadores do mundo todo podem participar de incríveis eventos por tempo limitado, entre eles:

-- Evento de verificação: Disponível a partir de 18 de novembro, os jogadores poderão participar de um evento de verificação de 14 dias para obter equipamentos de apoio para a nova classe Archer com o conjunto de equipamentos Brellan, Rare Mount, Pet e Companion.

-- Megaevento Prime Time: No megaevento Prime Time, disponível a partir de 18 de novembro, os jogadores poderão ajudar no desenvolvimento de seus personagens com recompensas que aumentam até o máximo de Prime Time EXP constante de 500%.

-- Evento de comemoração de atualização da Archer: Disponível a partir de 18 de novembro, esse evento dará aos jogadores poção EXP de 300%, épico companheiro Shuryl e pedra Demon quando os usuários atingirem um determinado nível.

Juntamente com o lançamento da classe Archer, os jogadores terão acesso a uma nova área, a Anguished Forest, e a inédita Phantom Abyss Dungeon, que será adicionada ao Beast's Void. Estão entre outras atualizações novos espaços para guardar equipamentos, lendários Eldon Earrings, receita para a preparação de Epic Rings e mudanças nos itens que os jogadores podem armazenar ao atravessarem o mundo aberto de V4.

Para saber mais sobre a inédita atualização da classe Archer de V4, acesse https://www.nexon.com/v4

Sobre V4

Alimentada pela Unreal Engine 4,V4 é uma multiplataforma de fantasia MMORPG gratuita que oferece aos jogadores a habilidade de personalizar seus heróis à medida que eles defendem um mundo de tirar o fôlego das forças das trevas. Com lutas detalhadas de forma requintada e categorias com foco na ofensa, jogadores podem ser unir com guerreiros do mundo inteiro em aparelho móvel e PC para combater o mal.

Sobre a Nexon America Inc.

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, as quais vêm batendo recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem "player-first", enquanto projeta as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

