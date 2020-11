Inundações em Manila após passagem do tufão Vamco

Muitos bairros de Manila ficaram alagados após a passagem do tufão Vamco, o terceiro a afetar as Filipinas em poucas semanas e que deixou pelo menos dois mortos no país.

Vamco tocou o solo na quarta-feira à noite no leste da ilha de Luzon, com ventos de 155 km/h.

O tufão se afastou do arquipélago pelo oeste nesta quinta-feira e segue para o Mar da China Meridional.

Ao menos duas pessoas morreram e quatro são consideradas desaparecidas na província de Camarines Norte, na região de Bicol, informou a Defesa Civil, que também citou oito feridos.

A região de Bicol ainda não se recuperou das passagens dos tufões Molave e Goni, que deixaram milhares de desabrigados e provocaram graves inundações nas últimas semanas.

As autoridades alertaram nesta quinta-feira para o risco de deslizamentos de terra e ondas acima do normal na costa.

Com uma população de 12 milhões de habitantes, a capital Manila ficou paralisada em alguns bairros pelas chuvas torrenciais. O cenário era parecido em várias províncias.

Os filipinos são afetados a cada ano por, em média, 20 tempestades tropicais e tufões.

Em 2013, o tufão provocou mais de 7.300 mortos, sobretudo na cidade central de Tacloban.