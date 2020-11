PIB do Reino Unido cresce 15,5% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido se recuperou com força e avançou 15,5% no terceiro trimestre graças à reabertura da economia, mas desacelerou em setembro, o que antecipa um fim de ano difícil devido ao confinamento.

Apesar da recuperação durante o verão (hemisfério norte), a atividade não alcançou o nível anterior à pandemia, depois da queda histórica do PIB de 19,8% no segundo trimestre, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) britânico.

O PIB está 9,7% abaixo do nível do fim de 2019.

No terceiro trimestre, a economia aproveitou a forte recuperação do consumo interno e os investimentos das empresas, que permaneceram congelados por vários meses.

O mês de setembro, no entanto, mostra sinais de desaceleração do crescimento, com uma alta de apenas 1,1% em ritmo anual.