EUA ameaça a China com novas sanções por suas ações em Hong Kong

Os Estados Unidos advertiram a China nesta quarta-feira (11) com novas sanções por "violar flagrantemente" a autonomia de Hong Kong após a destituição de quatro legisladores pró-democracia.

"As recentes ações de Pequim, que inabilitam legisladores pró-democráticos do Conselho Legislativo de Hong Kong, não deixam dúvidas de que o Partido Comunista Chinês (PCCh) violou flagrantemente seus compromissos internacionais", disse Robert O'Brien, assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, país que continuará "identificando e sancionando os responsáveis por acabar com a liberdade de Hong Kong".