CEO da Pfizer vendeu US$ 5,6 milhões em ações no dia em que anunciou eficácia de vacina

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, vendeu US$ 5,6 milhões em ações do laboratório no dia em que a empresa anunciou bons resultados preliminares da eficácia de sua vacina contra a Covid-19.

Segundo um documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), Bourla vendeu 132.508 ações a 41,94 dólares em Wall Street. A vice-presidente do laboratório, Sally Susman, vendeu 1,8 milhão de dólares em ações na última segunda-feira, dia em que o papel da empresa subiu mais de 7%, após o anúncio de que sua vacina já apresentava 90% de eficácia.

Questionada pela AFP sobre as vendas, a Pfizer não respondeu. Segundo um porta-voz, citado pela CNN, as operações faziam parte de um plano de vendas periódico implementado por Bourla quando o título alcança um determinado preço.

As vendas teriam sido programadas de acordo com a gestão financeira pessoal dos executivos, desde agosto de 2019 no caso do CEO e novembro de 2019 no caso de Sally.