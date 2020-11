Petróleo sobe por esperança de vacina

Os preços do petróleo aumentaram nesta quarta-feira, como resultado do anúncio de uma vacina contra o coronavírus promissora na segunda-feira e antes do lançamento do relatório sobre as reservas de petróleo nos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 0,43%, a 43,80 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para dezembro avançou 0,21%, a 41,45 dólares.

Na terça-feira, os dois contratos ganharam 2,9% e 2,7% respectivamente, para somar mais de 10 dólares desde o início do mês e se aproximar de suas máximas de meados do ano.

"A euforia da vacina é generalizada e os investidores estão ignorando outros fundamentos de curto prazo", observou Bjornar Tonhaugen, da Rystad Energy.

Os investidores "acreditam que a partir de agora a covid-19 não afetará a demanda global de petróleo no longo prazo e isso se reflete nos preços dos últimos dias", avaliou Carlo Alberto de Casa, analista da Activtrades.