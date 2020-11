Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de software global, baseada em nuvem e centrada em dados, revelou hoje uma solução inovadora sem servidor e sem armazenamento para contêineres da Spot by NetApp, uma nova plataforma de volume de nuvem híbrida autônoma e soluções de desktop virtual baseadas em nuvem. Os novos recursos da NetApp ajudam a simplificar e otimizar a gestão de várias nuvens para o mais alto desempenho a um baixo custo, oferecendo verdadeira portabilidade para aplicativos de nuvem ricos em dados e fornecendo soluções abrangentes de local de trabalho em ambientes de nuvem híbrida.

"Para prosperar no novo normal, a transformação digital tornou-se um imperativo de negócios. Para ter sucesso, as empresas precisam otimizar suas arquiteturas de TI híbridas e multicloud", disse o diretor executivo da NetApp, George Kurian. "Não importa onde os clientes estão em sua jornada de transformação, a NetApp pode ajudá-los a construir um data fabric para maximizar o valor de seus dados, garantir que os aplicativos estejam funcionando de maneira ideal e desbloquear o melhor da nuvem."

Estão entre os novos recursos e funcionalidades lançados hoje pela NetApp:

-- Uma solução inovadora sem servidor e sem armazenamento para contêineres, o Spot Storage by NetApp combinado com o Spot Ocean by NetApp torna mais fácil para as organizações criar, implantar e executar aplicativos baseados em microsserviço no Kubernetes sem a necessidade de administrar armazenamento e serviços de dados.

-- Uma nova plataforma de volume de nuvem autônoma, proporcionando uma experiência única para gerenciar os serviços de dados e armazenamento em nuvem híbrida da NetApp. O NetApp Cloud Manager oferece total visibilidade e controle no armazenamento local, Azure, AWS e GCP e oferece uma experiência de nuvem nativa e fácil para serviços de dados avançados: sincronização de dados, backup de dados, classificação de dados, armazenamento em cache de arquivos e conformidade.

-- Novo serviço de gestão de desktop virtual (VDMS) da NetApp baseado em nuvem totalmente gerenciado e um novo design de infraestrutura de desktop virtual (VDI) em nuvem híbrida validado. Essas soluções ajudam as organizações a dimensionar seus recursos de infraestrutura para atender às necessidades crescentes de sua força de trabalho remota. Os recursos podem ser otimizados continuamente sem aumentar a complexidade e ao mesmo tempo reduzir os custos em até 50%.

Mais informações sobre essas soluções podem ser encontradas aqui.

