Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp (NASDAQ: NTAP), empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje melhorias em seu NetApp® ONTAP®, software de gestão de dados e conectado à nuvem líder de mercado. A empresa anunciou também um serviço NetApp Keystone? Flex Subscription mais flexível e uma nova solução NetApp SolidFire® Enterprise SDS. Com essas atualizações, a NetApp ajuda organizações do mundo todo a obterem o melhor da nuvem. As organizações podem agora otimizar o desempenho e a segurança, reduzir custos, ampliar facilmente da gestão de dados a partir das próprias instalações para qualquer nuvem e consumir infraestrutura de nuvem híbrida como serviço.

"A transformação digital tem se acelerado ao ponto em que projetos que antes levavam anos para ser concretizados precisam hoje ser concluídos em meses ou até mesmo semanas", afirmou César Cernuda, presidente da NetApp. "Com essa rica inovação de software centrado em dados, a NetApp adquire uma posição única para ajudar organizações a se adaptarem rapidamente e se transformarem de modo sustentável no mundo atual de nuvem híbrida. Agora, facilitamos para elas a tarefa de desenvolver aplicativos na nuvem, mover aplicativos para a nuvem ou criar experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações."

Estão entre os novos recursos e funcionalidades lançados hoje pela NetApp:

-- Recursos aprimorados no software NetApp ONTAP, que oferecem mais consolidação, integração mais profunda à nuvem e disponibilidade contínua de dados para aumentar a simplicidade, a eficiência e a proteção de aplicativos empresariais essenciais para os negócios.

-- Atualizações no serviço NetApp Keystone Flex Subscription, que possibilita uma trajetória rápida e flexível para um data center habilitado para a nuvem com assinaturas em modalidade "pague enquanto cresce" para uma experiência semelhante à nuvem nas próprias instalações. O serviço Keystone Flex Subscription também oferece integração à nuvem pública disponível pelo ecossistema de parceiros da NetApp.

-- A nova solução NetAppSolidFire Enterprise SDS, que oferece uma base simples e automatizada para a nuvem privada com o software NetApp Element® como armazenamento independente e definido por software, implementável em qualquer hardware.

Mais informações sobre esses produtos e soluções podem ser encontradas aqui.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005869/pt/

Amelia Vierra NetApp 1 408 822 6403 ng-uspr@netapp.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.