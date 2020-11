Autoridades estaduais encontraram nesta quarta-feira (11) o corpo da prefeita do município mexicano de Jamapa, no violento estado de Veracruz (leste). Segundo o governador do estado, Cuitláhuac García, ela foi sequestrada e assassinada supostamente por um grupo criminoso.

"Recebemos a notícia lamentável, confirmada, do homicídio da prefeita do município de Jamapa", disse García em um vídeo difundido em suas redes sociais.