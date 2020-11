AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Pneumonia -

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Sony lança PlayStation 5 -

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - (até 18 de Dezembro)

(+) SANTIAGO (Chile) - O 'museu da convulsão social' exibe documentos audiovisuais e memorabilia sobre a ainda latente crise social no Chile -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra - (até 2 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Assembleia Mundial da Saúde - (até 14)

HOLANDA - Museus, cinemas e clubes de sexo fecham à medida que o bloqueio aumenta - (até 18)

ITÁLIA - Toque de recolher noturno entra em vigor - (até 3 de Dezembro)

LONDRES (Reino Unido) - O negociador da UE, Michel Barnier, visita para retomar negociações do Brexit -

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 1 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

(+) GENEBRA (Suíça) - A Organização Mundial de Saúde e os CDC americanos publicam estatísticas sobre a epidemia de sarampo no mundo - 04H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNES (Tunísia) - As negociações lideradas pela ONU sobre a Líbia são retomadas após acordo de cessar-fogo - (até 15)

DAMASCO (Síria) - Conferência sobre retorno de refugiados -

NAQURA (Líbano) - Líbano e Israel iniciam negociações de fronteira marítima - (até 30 de Dezembro)

DOHA (Catar) - Relator da ONU publica relatório sobre boicote ao Catar - 08H30

Ásia-Pacífico

HANÓI (Vietnã) - Cúpula virtual da ASEAN - (até 15)

HONG KONG (China) - Resultados Tencent - 10H00

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

PARIS (França) - Quinto aniversário dos ataques jihadistas de Paris noBataclan e Stade de France, que mataram 130 pessoas -

KIEV (Ucrânia) - Conversas a quatro para resolver o conflito na Ucrânia -

BRISTOL (Reino Unido) - Leilão do espelho da última rainha francesa Maria Antonieta -

(+) PARIS (França) - O primeiro-ministro francês, Jean Castex. preside cerimônia em homenagem às vítimas dos atentados jihadistas de novembro de 2015 - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

DAMASCO (Síria) - 50 anos atrás, Hafez al-Assad tomou o poder em um golpe militar -

Ásia-Pacífico

BANGLADESH - 50º aniversário do ciclone e maremoto que matou mais de 500.000 pessoas -

SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Diabetes -

América

CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - SpaceX lança nova cápsula Dragon com astronautas rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) - 21H49

Europa

(+) TIBLÍSSI (Geórgia) - Protestos pós-eleitorais - 07H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Parada LGBT -

DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO DE 2020

América

BRASIL - Eleições municipais - (até 19)

Europa

(+) EREVAN (Arménia) - Armênia devolve controle do distrito de Karabach ao Azerbaijão -

(+) MINSK (Bielorrússia) - Previsão de novo protesto contra o homem forte de Belarus, Alexander Lukashenko -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

(+) NICÓSIA (Chipre) - O presidente turco, Recep Erdogan, visita a República do Chipre do Norte - 15H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, discute política econômica e monetária - 17H00

Europa

(+) SEBASTOPOL - Centenário da derrota do Exército Branco pelo Exército Vermelho pró-Lênin, encerrando a Guerra Civil russa -

TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Obama publica "Uma Terra Prometida", o primeiro volume de seu livro de memórias -

Europa

(+) FRANÇA - Segundo aniversário do surgimento do movimento dos "Coletes Amarelos" na França -

SÓFIA (Bulgária) - Prazo para a Bulgária e a Macedônia do Norte resolverem disputas históricas -

(+) BRATISLAVA (Eslováquia) - Grupos de extrema direita organizam protestos contra o 'lockdown' -

(+) TIBLÍSSI (Geórgia) - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viaja para a Geórgia - (até 18)

QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Salvador Cienfuegos, ex-ministro da Defesa do México, acusado de narcotráfico, se apresenta à juíza do Brooklyn, Carol Amon - 13H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 10H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 06H30