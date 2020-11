Comunicado do Business Wire :China High-Tech Fair

A 22a Feira de Alta Tecnologia (CHTF2020) foi inaugurada no Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen em Guangdong, China, em 11 de novembro de 2020. A cerimônia de abertura teve a presença de acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia, cientistas mundiais, bem como cônsules da Bélgica, Áustria, Espanha e Polônia na China.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005817/pt/

CHTF2020 Opens in Shenzhen China to Showcase Global Pioneering Technologies and Discuss Future High-tech Trends (Photo: Business Wire)

Com uma área de exposição de 140.000 m2, o evento de cinco dias irá reunir 3.300 expositores nacionais e internacionais bem como apresentar mais de 140 atividades. A exposição abrange diversos campos de alta tecnologia, incluindo TI, conservação energética, proteção ambiental, tecnologia de construção, nova energia, novos materiais, assistência médica inteligente, aeroespacial, exibição optoeletrônica, cidade inteligente e fabricação avançada. Além disto, o Fórum de Alta Tecnologia da China irá ocorrer ao mesmo tempo, compartilhando percepções de especialistas de todo mundo e as últimas tendências em desenvolvimento de alta tecnologia.

Na feira, os visitantes ficarão deslumbrados com um grande número de produtos inovadores de alta tecnologia, como o MiniLED baseado em vidro, que pode melhorar muito o efeito de exibição dos produtos de LCD, o chip CAISA da Corerain, que pode se tornar um importante mecanismo na era inteligente, bem como o revestimento de composto reforçado com grafeno, que pode promover a aplicação industrial de novos materiais. Entre eles, 69 produtos foram classificados como "Produtos Inovadores Excelentes da CHTF2020".

Além disto, muitos expositores internacionais terão sua atração. A delegação russa trouxe 17 expositores, incluindo a Universidade Técnica do Estado de Kuzbass e o Instituto Russo de Pesquisa de Problemas Complexos de Doenças Cardiovasculares, para apresentar as principais tecnologias envolvendo rádio ciência, impressão 3D, nanomaterial, doenças cardiovasculares complexas e energia limpa.

A delegação brasileira, que participa pela primeira vez da feira, trouxe 29 empresas de alta tecnologia para a exposição online. Elas irão expor suas tecnologias agrícolas mais recentes, como o inovador sistema de plantio de cana-de-açúcar, bem como comunicações digitais, e muito mais.

O Fórum de Alta Tecnologia da China, como parte integrante da CHTF2020, consiste em diversos fóruns por tema, como "Nova Era, Tecnologia e Economia" e "Tecnologias Emergentes que Conformam o Mundo". Acadêmicos, cientistas e economistas de renome, além de executivos sêniores de empresas bem conhecidas como IBM, Huawei, Bosch, Fujitsu, Cisco e China Mobile, darão palestras e compartilharão percepções no fórum, visando a inovação tecnológica, desenvolvimento ganha-ganha e modo de desenvolvimento após a pandemia, entre outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005817/pt/

Sra. Peggie Wang Agência do Comitê Organizador da Feira de Alta Tecnologia da China Tel.: +86-755-82848962, wangyq@chtf.com, 654333235@qq.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.