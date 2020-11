Comunicado do Business Wire :Dorsey & Whitney LLP

O escritório de advocacia internacional Dorsey & Whitney LLP tem o prazer de anunciar que Carlos Méndez-Peñate junta-se ao seu escritório de Nova York como sócio e copresidente do Grupo da Prática da empesa para a América Latina e o Caribe. O Sr. Méndez-Peñate dedicará um tempo significativo ao recrutamento de advogados, desempenhando um papel fundamental nos planos da Dorsey de aumentar sua presença em Nova York.

O Sr. Méndez-Peñate tem mais de 40 anos de experiência na América Latina e no Caribe e fornece aos clientes a orientação sofisticada necessária para concluir transações internacionais complexas. Sua prática concentra-se em fusões e aquisições, mercado de capitais, empréstimos sindicalizados e garantidos, financiamento de projetos, reestruturação de dívidas e transações imobiliárias. Ele regularmente representa instituições financeiras e corporações baseadas na América Latina e no Caribe, conduzindo-as em transações nos Estados Unidos. Os clientes do Sr. Méndez-Peñate também incluem bancos multinacionais com sede nos Estados Unidos e na Europa, firmas de private equity, seguradoras e bancos de investimento em busca de oportunidades na região.

Nascido em Havana, o Sr. Méndez-Peñate usa seu amplo conhecimento no país para ajudar as empresas americanas a abrir novos mercados em Cuba, cumprindo as regulamentações dos EUA. O Sr. Méndez-Peñate é procurado com frequência pela mídia por seus insights sobre os aspectos jurídicos de fazer negócios na região. Ele apareceu em entrevistas na Bloomberg TV e CNN e foi citado na The American Lawyer e Forbes, entre outras publicações. O New York Law Journal nomeou-o em sua lista de líderes distintos de 2019, que destaca "advogados que tiveram ótimas performances enquanto demonstravam habilidades claras de liderança que levaram a resultados positivos".

O Sr. Méndez-Peñate veio da Akerman para trabalhar na Dorsey, onde foi copresidente da América Latina e Caribe e anteriormente atuou como sócio-gerente do escritório da Akerman em Nova York.

O Grupo da Prática da Dorsey para a América Latina e o Caribe tem uma equipe dedicada de advogados qualificados de escritórios-chave em toda a empresa, com ampla experiência na representação de clientes nessas regiões. A experiência da Dorsey na América Latina e no Caribe abrange a amplitude de fusões e aquisições, finanças corporativas, arbitragem e litígio internacional, comércio e propriedade intelectual.

"Carlos Méndez-Peñate é um advogado internacional proeminente que adicionará uma nova dimensão ao Grupo de Prática da Dorsey para a América Latina e o Caribe, e sua perspectiva global e sofisticação irão beneficiar muito nossos clientes", disse Bill Stoeri, sócio-gerente da Dorsey. "Carlos também tem um forte histórico de atração de talentos para o escritório de Nova York de suas empresas anteriores, e estamos confiantes de que ele pode nos ajudar a continuar nosso crescimento em Nova York."

Os clientes contam com a Dorsey desde 1912 como uma valiosa parceira de negócios. Com escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico, a Dorsey oferece uma abordagem integrada e proativa para as necessidades jurídicas e comerciais de seus clientes. A Dorsey representa várias das empresas mais bem-sucedidas do mundo em uma ampla gama de setores, incluindo líderes em instituições bancárias e financeiras, desenvolvimento e infraestrutura, energia e recursos naturais, alimentos, bebidas e agronegócios, saúde e tecnologia, bem como grandes empresas sem fins lucrativos e entidades governamentais. www.dorsey.com

