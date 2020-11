22 convidados de um casamento morrem em um acidente no Paquistão

Vinte e dois convidados de um casamento no Paquistão morreram depois que o riquixá (carro movido a tração humana) em que eles estavam caiu em um canal no noroeste do país, anunciou a polícia nesta quarta-feira(11), ao final da operação de resgate.

A bordo do carro de três rodas viajavam 29 pessoas, um número excessivo, quando este caiu na água perto da localidade de Dera Ismail Khan.

"Encontramos 22 cadáveres, de 16 mulheres e seis crianças", disse Muhamad Ramzan, um responsável das forças de segurança à AFP, que informou também o resgate de outras sete pessoas.

Todas as vítimas pertenciam à mesma família e pelo menos sete delas estavam em um mesmo núcleo familiar, confirmou um policial.

Os riquixás são um meio de transporte muito habitual no Paquistão e os acidentes com estes carros são comuns.

O Paquistão é um dos países do mundo com o maior número de acidentes rodoviários fatais.