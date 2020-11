Fortaleza da época do rei Davi é descoberta nas colinas de Golã em Israel

Arqueólogos israelenses apresentaram nesta quarta-feira parte de uma fortaleza de 3 mil anos de idade, descoberta nas colinas de Golã, e que supostamente foi erguida por aliados do rei Davi.

Esta fortaleza de basalto foi exumada próximo a um assentamento judeu de Hispin, no marco das escavações realizadas antes da contrução de um novo bairro residencial.

Segundo Barak Tzin, que comandou as escavações em nome da autoridade israelense de antiguidades, esta estrutura se estende sobre cerca de 1.000 m2.

No sítio, os arqueólogos também encontraram uma pedra em que estavam gravados personagens com chifres esticando seus braços, e a estátua de uma mulher batucando no que parece ser um tambor.

Essa descoberta se assemelha a artefatos encontrados em outro sítio, o de Betsaida, "vinculado a capital do reino de Geshur", estabelecido perto do lago de Tiberíades contemporâneo a era do rei Davi, personagem bíblico considerado um dos fundadores do antigo reino israelense.

Se trata da "primeira" fortaleza deste período descoberta nas colinas de Golã e de uma "nova peça em um quebra-cabeças" que permite decifrar as relações entre o reino de Davi e seus aliados locais de Geshur, segundo os especialistas.